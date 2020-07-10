'Ümit'leri yeşerdi! 22 yılın ardından gelen mutluluk

Ankara'da Nermin ve Ramazan Çelik, yıllarca bebek özlemiyle yaşadı. Kimse çare olamadı. Çift sonunda tüp bebekte karar kıldı. Ve 22 yılın ardından Ümit Emir'i kucağına aldı.
TEK KOLLU KAHRAMAN
Bitlis Adilcevaz'da görevli Dr. Hasan Pakır, düşüp kolunu kırdı. Alçıya aldırdı. "Hastalarım mağdur olur" diyerek tek koluyla işbaşı yaptı.
GAVAT'A 20 YIL
Erzurum'da 'Gavat' dediği için eşi Rabiye'yi (60) tabancayla öldüren Mehmet Akpınar (64), 20 yıl hapse çarptırıldı. Yargıtay da katil kocanın cezasını onayladı.
TEK KOLLU KAHRAMAN
Bitlis Adilcevaz'da görevli Dr. Hasan Pakır, düşüp kolunu kırdı. Alçıya aldırdı. "Hastalarım mağdur olur" diyerek tek koluyla işbaşı yaptı.
GAVAT'A 20 YIL
Erzurum'da 'Gavat' dediği için eşi Rabiye'yi (60) tabancayla öldüren Mehmet Akpınar (64), 20 yıl hapse çarptırıldı. Yargıtay da katil kocanın cezasını onayladı.