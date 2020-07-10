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    • Yaşam
    • 10.07.2020 Gazete
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    'Ümit'leri yeşerdi! 22 yılın ardından gelen mutluluk

    'da Nermin ve , yıllarca bebek özlemiyle yaşadı. Kimse çare olamadı. Çift sonunda tüp bebekte karar kıldı. Ve 22 yılın ardından 'i kucağına aldı.İşte 10 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    'Ümit'leri yeşerdi
    'da Nermin ve , yıllarca bebek özlemiyle yaşadı. Kimse çare olamadı. Çift sonunda tüp bebekte karar kıldı. Ve 22 yılın ardından 'i kucağına aldı.



    TEK KOLLU KAHRAMAN
    Adilcevaz'da görevli Dr. Hasan Pakır, düşüp kolunu kırdı. Alçıya aldırdı. "Hastalarım mağdur olur" diyerek tek koluyla işbaşı yaptı.

    GAVAT'A 20 YIL
    'da 'Gavat' dediği için eşi Rabiye'yi (60) tabancayla öldüren Mehmet Akpınar (64), 20 yıl hapse çarptırıldı. Yargıtay da katil kocanın cezasını onayladı.
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