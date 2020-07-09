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    • 10.07.2020 06:36
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    • 10.07.2020 06:36
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    | Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı | 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ve ’nun doğusu ile ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, il il tahminleri...




    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    UŞAK °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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