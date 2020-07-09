D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde 3 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Hasan Hüseyin Ergin, Metehan Acar ve Mehmet Karadaş idaresindeki 3 motosiklet, Nallar mevkisinde önlerinde seyreden ve tıra çarpmamak için yollarını değiştirince birbirlerine çarptı.