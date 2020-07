Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara cezaları artıracak düzenleme için düğmeye basılırken; kırmızı etteki hileler de sektör yetkilileri tarafından gözler önüne serildi. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Dana sucuğun içine at eti, sakatat, kanatlı eti konuluyor. Dana eti içerisine tavuk veya hindi koyulabiliyor" dedi. İzmir'de kasaplık yapan Ahmet Karakurt ise vatandaşları uyararak, "Genelde dana kıymaya tavuk taşlığı ve sakatat karıştırılıyor. Karışım olan kıymalar daha çabuk bozuluyor, rengi daha mat oluyor, lezzeti olmuyor" diye konuştu. Et ürünleri satan Yasin Akbıyık ise şunları söyledi: "Dana etinden yapılan kıyma daha pembe ve açık renkte görünüyor. Sakatat ve tavuğun taşlığıyla yapılan kıyma ise daha koyu renktedir. Hileli kıymadan köfte hemen dağılır. Bonfileye su enjekte edildiği de görülüyor.."