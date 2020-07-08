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    • Yaşam
    • 08.07.2020 Gazete
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    ye dikkat et! Hileli kıyma nasıl anlaşılır?

    Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara cezaları artıracak düzenleme için düğmeye basılırken; teki ler de sektör yetkilileri tarafından gözler önüne serildi. Yetkililer, “Kırmızı ete sakatat, at ve karıştırıyorlar” dedi. Hileli kıymanın koyu renkli olduğu ve çabuk dağıldığı belirtildi.

    Hileye dikkat et

    Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara cezaları artıracak düzenleme için düğmeye basılırken; teki ler de sektör yetkilileri tarafından gözler önüne serildi. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Dana sucuğun içine at eti, sakatat, konuluyor. Dana eti içerisine tavuk veya hindi koyulabiliyor" dedi. İzmir'de kasaplık yapan Ahmet Karakurt ise vatandaşları uyararak, "Genelde dana kıymaya tavuk taşlığı ve sakatat karıştırılıyor. Karışım olan kıymalar daha çabuk bozuluyor, rengi daha mat oluyor, lezzeti olmuyor" diye konuştu. Et ürünleri satan Yasin Akbıyık ise şunları söyledi: "Dana etinden yapılan kıyma daha pembe ve açık renkte görünüyor. Sakatat ve tavuğun taşlığıyla yapılan kıyma ise daha koyu renktedir. Hileli kıymadan köfte hemen dağılır. Bonfileye su enjekte edildiği de görülüyor.."

    Haberler Yaşam Hileye dikkat et! Hileli kıyma nasıl anlaşılır?
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