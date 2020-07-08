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    • 08.07.2020 17:58
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    • 08.07.2020 17:58
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    | den 3 il için sağanak yağış uyarısı

    tahminine göre Genel Müdürlüğü Sivas, Kayseri ve Yozgat için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

    Meteorolojiden 3 il için son dakika sağanak yağış uyarısı

    Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kayseri'nin kuzey ve güneydoğu ilçeleri, Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

    Yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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