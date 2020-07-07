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    • Yaşam
    • 07.07.2020 18:00
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    • 07.07.2020 18:02
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    merkezli "le dolandırıcılık" operasyonunda 5 kişi tutuklandı!

    merkezli , İstanbul ve 'da düzenlenen operasyonda, nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere, le kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

    Sahte ehliyetle dolandırdılar! Polis kıskıvrak yakaladı

    Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin le kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek firma ve kişileri dolandırdığını belirledi.

    Şüphelilerin 'dan 'ye gitmesi gereken ürünleri, aynı yöntemlerle Ankara'ya sevk etmek üzere başka bir araca yüklediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla N.Ş, E.Ö. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

    Operasyonun devamında şüpheliler B.Ç, Y.K, C.G, İ.B, O.B. ve S.B.K. İstanbul'da, M.K. ise Tekirdağ'da gözaltına alındı.

    Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.

    Savcılık sorgusunun ardından N.Ş, S.B.K, O.B, M.K. ve E.Ö. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Haberler Yaşam Kocaeli merkezli "sahte ehliyetle dolandırıcılık" operasyonunda 5 kişi tutuklandı!
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