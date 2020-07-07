İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu akşam Marmara bölgesini terk etmesinin ardından İstanbul, kuzeyli hava akımlarının etkisine girecek. Bununla birlikte fırtına şeklinde (30-60 kilometre/saat) esmesi beklenen rüzgâr ve yerel görülecek yağışlarla birlikte, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.