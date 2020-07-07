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    • 07.07.2020 23:26
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    • 07.07.2020 23:31
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    : ’da ‘’ faciası! Video paylaşmak isterken su birikintisinde boğuldu

    haberi... ’da da paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurda oluşan su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu. Gencin cansız bedenini sudan çıkarmak için dalgıç ekibi bekleniyor.

    Afyonkarahisar’da ‘TikTok’ faciası
    Olay, 'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan (17) isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları biri tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti.



    İddialara göre, burada uygulaması olan ''ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan'ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine 'dan bölgeye dalgıç ekibinin sevk edildiği kaydedildi.



    Kurtarma ekipleri ile birlikte Baylan'ın acılı ailesinin bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

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