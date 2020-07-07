Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok sosyal medya uygulaması hayatımıza girdi. Hayatımızda yer alan uygulamalar arasında son yıllarda işlenen suçların sayısı da bir hayli arttı. Bu suçların ve nefret mesajlarının engellenmesi amacıyla sosyal medya düzenlemesi için ilk ışık yakıldı. Düzenlemeyle birlikte birçok sitenin akıbetinin ne olacağı da merak konusu oldu. Peki, Netflix Tiktok Youtube yasaklanacak mı? Sosyal medya uygulamaları kapatılıyor mu?

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI KAPATILIYOR MU?

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve AK Parti'de çalışmalar sürüyor. "Gerçek kimliğin belirlenebilir olduğu, hukuki sorumluluğunun farkında olan kullanıcı" temel ilkesiyle yürütülen çalışmaların kısa bir süre içinde sonuçlandırılması bekleniyor. İletişim Başkanlığı da geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sosyal medya kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptı. "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair Fransa'daki uygulama örnekleri" başlıklı çalışmada, bu ayın başında yürürlüğe giren yasa ele alındı.