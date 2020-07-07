



Kur'an'da hiçbir çelişki bulmadığını dile getiren Romano, şunları kaydetti:

"Hemen, sizi herkesin iyiliğine yönlendirdiğini anladım. Kur'an, Eş Şebab'ın sözü değil. Ben bir mucize olduğunu hissettim. Manevi arayışım devam etti ve Allah'ın varlığının giderek daha fazla farkına vardım. Bir noktada bu deneyim boyunca şunu düşünmeye başladım; Allah bana bir yol gösteriyordu ve ben bunu takip edip etmemekte özgürdüm. Zaman geçtikçe, bana sadece onun yardım edebileceğine dair güçlü bir hissiyatım vardı."

Kur'an ile ilişkisinin nasıl olduğu sorulan Romano, "İlk dönem, Kur'an'ı okumak 2 ayımı aldı. İkinci kez okuduğumda daha derin düşünmek için zaman ayırdım. İslam'ı kucaklayana kadar her gün okumaya daha güçlü bir ihtiyaç duydum. Birçok ayet beni kalbimden vurdu. Sanki, Allah doğrudan benimle konuşuyor gibi. Ayrıca İncil de okudum. Hristiyanlık ile İslam arasındaki ortak noktaları öğrendim. Nihayetinde Kur'an bana Allah'a doğru rehberlik edebilecek açık ilkeleri olan kutsal bir metin olarak geldi." yanıtını verdi.



