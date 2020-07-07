Kurban Bayramı için uzmanlar endişeli. Bayram öncesi hayvanlar ve sahipleri uzun mesafeler kat ederek yer değiştirecek; kurbanların satışı, kesimi ve dağıtımıyla binlerce kişi temas halinde olacak. Hürriyet'in haberine göre Veteriner Hekimler Odası'nın hesaplamasına göre İstanbul'da 1 milyon kişi virüs bulaşma riski altında.

BU BAYRAM CİDDİYETLE DEĞERLENDİRİLMELİ

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, COVID-19 sebebiyle bu yıl Kurban Bayramı'nda daha çok önlem alınması gerektiğini belirterek 20 gün boyunca yaşanacak insan trafiğine dikkat çekiyor. Arslan, "16 Temmuz itibarıyla kurbanlıklar pazara inmeye başlayacak. Kars'tan tutun da Ağrı, Erzurum gibi birçok bölgeden İstanbul'a araçlarla hayvanlar ve sahipleri gelecek. Bu başlı başına bir risk. Oysa kurban nerede kesilirse kesilsin kurbandır. Gelin riske girmeyelim. Kurbanımızı büyükşehirlere getirilmeden vekâlet ile oldukları yerde kestirelim" diyor.

Resmi kayıtlara göre geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaklaşık 150 bin, Türkiye genelinde ise 3.5 milyon kurban kesildiğini belirten Prof. Dr. Arslan, "Bir bu kadar da sokak ortasında yapılan kaçak kesim var. Bunlar nasıl denetlenecek? Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse yaklaşık 1 milyon kişi bulaş açısından risk altında olabilir" diyor. Kurbanlar satışa çıktığı andan itibaren, 15 gün boyunca, satış alanlarına binlerce kişinin adeta hücum edeceğini söyleyen Arslan, "Pazarlık yapmaya, çoluk çocuk gezmeye gelenler var. Bu trafiğin denetim ve randevu ile sınırlandırılması şart. Satış ve kesim yerlerindeki kapasite de yarı yarıya düşürülmeli" diyor.