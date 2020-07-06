"BURADA ÖNEMLİ OLAN BİR YERLERDE DURDURMAK"

Pakdemirli, yangının saat 14.50'te Ilgardere yakınında başladığını anlattı. Alevlerin doğudan batıya doğru ilerlediği bilgisini veren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hem güneyde hem de kuzeyde sıçradığı taraflar var. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için farklı farklı noktalarda sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada ve müdahale ediyor. Zaten belli bir doğal sınırına da ulaşmış vaziyette. Bunun zaten daha da fazla bir kalabalığı böyle bir yangın alanı özelinde yönetilemez. Tüm ekiplerimizle hem yerden hem havadan biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz. Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak. Bir miktar daha alan kaybedebiliriz ama önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Tüm çabamız ve gayretimiz bunun içindir."

Bakan Pakdemirli, hava araçlarıyla uçup yukarıdan sevk ve koordinasyon yapabilmek için 1,5 saate yakın değerli zaman olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla beraber bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bölge Müdürümüz şu anda yukarıda. Hava şartları müsaade ettiği sürece yukarıda kalacak. Akşam için de çeşitli hazırlıklarımız var. İHA'lardan bilgi akışı devam ediyor. Gece özellikle hem İHA'lardan aldığımız bilgiler hem de birazdan uçurmaya başlayacağımız termal dronelerle sevk ve idareyi koordine etmeye çalışacağız. Gece şartları muhakkak aleyhimize işleyecek ama geceleri de genelde rüzgarla ilgili ve meteorolojik durumlar gündüz şartlarına göre daha olumlu seyrediyor. Böyle olmasını temenni ediyoruz."