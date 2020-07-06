SÜRÜNGENLERLE AKRABALIKLARI SAPTANIYOR

Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, "Zooloji Müzesi, Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanmış kurbağa ve sürüngen örneklerinin bulunduğu müzedir. Bu müze sadece ulusal değil uluslararası alanda da kurbağa ve diğer sürüngenler açısından oldukça önemli olan müzelerden birisidir. Türkiye'de sürüngen türünün 174 olduğunu biliyorduk. Ama şu anda 176 türe çıktı. O 176 türden 150'sinin bulunduğu bir yerdeyiz. Bu müzenin 3 amacı var. Bunlardan biri, akademik bilimsel çalışmalar için önemli bir veri tabanı oluşturmak. Anadolu'nun değişik yerlerinden toplanmış örnekler burada bulunuyor. Onlardan küçük bir doku parçasının bile alınıp araştırmalarda kullanılması dünyanın değişik yerlerindeki diğer yılan ve kertenkelelerin akrabalıkları saptanabiliyor. Diğer bir yönüyse burası eğitim öğretim çalışmalarının yürütüldüğü bir yer, çünkü biyoloji bölümü öğrencileri özellikle omurgalı hayvanlarla ilgili görselleri bu müzede görüp, öğreniyorlar. Özellikle korkuların yenilmesi açısından da bu müze önemli. Sürüngenlerden korkan insanların, onların tehlikeli olmadığını görmeleri için bu müze önemli görev üstlenmiş durumda" dedi.