Martı Scooter 2020 kiralama fiyatları ne kadar? Dakikası kaç TL'dir?

MARTI SCOOTER NASIL KULLANILIR?



Öncelikle mobil uygulamanın indirilmesi gerekiyor. Uygulama üzerinden başla dediğimizde ise karşımıza bir QR Kod okuma ekranı çıktı. Martı üzerinde bulunan QR Kodu okuttuğumuzda ise Martı'nın üzerinde bağlı bulunan fiziksel kilidin şifresi ekranda belirdi.



MARTI SCOOTER 2020 KİRALAMA FİYATLARI



Bugüne kadar Martı ile yolculuğa başlamak için 3 TL ve her 1 dakika için 0,75 TL ödemeniz gerekiyordu. Yapılan fiyat değişikliği ile birlikte Martı'nın başlangıç ücreti 1,99 TL oldu. Her 1 dakika için ise 0,59 TL ücret talep ediliyor. Yapılan düzenlemenin ardından 10 dakikalık Martı yolculuğu 7,89 TL oldu. Geçmiş fiyat politikasına kıyasla 10 dakikalık Martı yolculuğu 10,5 TL'den 7,89 TL'ye düşmüş oldu.