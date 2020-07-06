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    • Yaşam
    • 06.07.2020 11:58
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    • 06.07.2020 11:59
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    'da çı da kan aktı

    'ın ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesine dayalı eski bir husumetten çı da 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Geri kalan iki kişiyse polis tarafından gözaltına alındı.

    Silahlı kavgada kan aktı

    Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü.

    Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    E.T ve O.T. gözaltına alındı.
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