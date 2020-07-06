Levent Karaduman ve Ali Osman Sepetçi'nin son telefon sinyallerinin kesiştiği noktada olan bölgede yapılan aramalar sırasında 9 metrelik ve içerisinde yaklaşık 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.Ali Osman Sepetçi, Müge Anlı programına baş vuran Levent Karaduman'ın ailesinin tüm şüphesi ve programa katılmasını istemesine rağmen bir türlü programa katılmamıştı.