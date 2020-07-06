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    • 06.07.2020 15:38
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    • 06.07.2020 15:44
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    ortaya çıkardı! Levent Karaduman'ın cesedine ulaşıldı! 7 yıl önce kuzenini, babasına ait 9 metrelik...

    Atv canlı yayınında son dakika gözaltı kararını açıkladı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı, sabah saatlerinde Levent Karaduman'ın kuzeni Ali Osman Sepetçi gözaltında alındığını açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre Levent Karaduman'ın teyzesinin oğlunun son telefon sinyallerinin kesiştiği bölgede yapılan aramalar sırasında 9 metrelik ve içerisinde yaklaşık 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman’ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Müge Anlı ortaya çıkardı! Ceset, 9 metrelik...

    7 yıl önce Denizli'de kaybolan reklamcı Levent Karaduman'ın cesedine ulaşıldı. Amca Hayati Karaduman, Levent Karadmuman'ın kaybından dolayı Müge Anlı canlı yayınında, teyze oğulları Ali Osman'ı hedefi gösterdi. Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen Ali Osman'ın her şeyi bildiği iddia edildi. Ve 7 yıl sonra beklenen gözaltı geldi. Müge Anlı, 6 Temmuz Atv canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesini aktardı.

    Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman Sepetçi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Programa katılan Levent Karaduman'ın annesi ve kız kardeşi, gelen haberi canlı yayında Müge Anlı'dan öğrendi. Anne aldığı haber karşısında dua ederek gözyaşına boğuldu. Müge Anlı'ya teşekkür eden anne Mesude Karaduman, "Rabbime şükürler olsun, Rabbim sesimi duydu, siz ve ekipler vesile oldu. Size ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ederim" dedi.

    7 YIL ÖNCE KİRALANAN ARACIN KAYITLARINDAN ULAŞILDI

    Gözaltına alınan ve tüm suçlamaları reddeden Ali Osman Sepetçi'nin, 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan Cinayet Büro ekipleri, aracın kullandığı güzergahlardan birisi olan ve ailenin sık sık gündeme getirdiği şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evinde arama çalışması başlatıldı.

    Levent Karaduman ve Ali Osman Sepetçi'nin son telefon sinyallerinin kesiştiği noktada olan bölgede yapılan aramalar sırasında 9 metrelik ve içerisinde yaklaşık 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Ekipler, cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.Ali Osman Sepetçi, Müge Anlı programına baş vuran Levent Karaduman'ın ailesinin tüm şüphesi ve programa katılmasını istemesine rağmen bir türlü programa katılmamıştı.
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