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    • 06.07.2020 13:40
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    • 06.07.2020 13:40
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    'da acı olay! Hamamda ölü bulundular

    Sungurlu'da bulunan bir hamamda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.

    Çorum'da acı olay! Hamamda ölü bulundular

    'un Sungurlu ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

    Başpınar Mahallesi'nde suyu odun ve kömür ile ısıtılan bir hamamda karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucu Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli fenalaştı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Durumları ağır olan İsmail ve Şahin Kaya ise Sungurlu'daki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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