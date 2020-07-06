Mahalle sakinlerinden Sezgin İzmir, yaptığı açıklamada, tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarını tespit etmek, kaçak avcılık ve orman kaçakçılığını engellemek için foto kapanın kendilerine büyük yarar sağladığını kaydetti.

İzmir, geçen haftalarda da domuz sürüsünün fotokapanla görüntülendiğini ifade etti.