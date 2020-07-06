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    • Yaşam
    • 06.07.2020 12:28
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    • 06.07.2020 12:32
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    'da kent merkezine inen , a yakalandı

    'nın ilçesinde, bulmak için kente inen a takıldı. Ayının bir süre etrafı izledikten sonra çıktığı kayın ağacından inerek ormanlık alanda gözden kaybolduğu görülüyor.

    Kent merkezine inen ayı fotokapanla görüntülendi

    Yaban hayvanlarının yiyecek aramak için Çilekli Mahallesi yakınlarına gelmesi üzerine bölge sakinlerinin yerleştirdiği fotokapana bir ayı yakalandı.

    Kayıtlarda, ormanlık alandan çıkan ayının, bir süre etrafı izledikten sonra çıktığı kayın ağacından inerek ormanlık alanda gözden kaybolduğu görülüyor.

    Mahalle sakinlerinden Sezgin İzmir, yaptığı açıklamada, tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarını tespit etmek, kaçak avcılık ve orman kaçakçılığını engellemek için foto kapanın kendilerine büyük yarar sağladığını kaydetti.

    İzmir, geçen haftalarda da domuz sürüsünün fotokapanla görüntülendiğini ifade etti.
    Haberler Yaşam Sakarya'da kent merkezine inen ayı, fotokapana yakalandı
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