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    • 06.07.2020 22:26
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    'da İğdir ve Curalar köylerine

    'nun ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ile nün 14 gün süreyle altına alındığı bildirildi.

    iki köye daha korona karantinası

    'nun ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha altına alındı.

    14 GÜN SÜRECEK
    Küre Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada halk sağlığını korumak ve yeni tip korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Küre'de ile nün 14 gün süreyle karantina altına alındığı, söz konusu köylere giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği bildirilerek, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı kaydedildi.

    Son alınan karantina kararlarının ardından Kastamonu'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 6'ya yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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