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    • 06.07.2020 22:00
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    • 06.07.2020 22:00
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    Bakan Ersoy: 'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz

    Kültür ve Ersoy, restorasyonu devam eden 'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini açıkladı.

    Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması

    Kültür ve , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden 'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Ersoy, şunları kaydetti:

    "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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