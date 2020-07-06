Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."