İstanbul Emniyeti Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 5 Temmuz tarihinde Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen "Evden Hırsızlık Sonucu Oto Hırsızlığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık sonucu çalınan araç, Kanarya Mahallesi ve Söğütlü Çeşme Mahalleleri'nde kaçtığı esnada birçok araca çarparak "Mala Zarar Verme" olaylarına karıştı. Söğütlü Çeşme Mahallesi Celil Dağ Caddesi üzerinde terk halde bulundu. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıslar Sinan S. (18) ile yaşı küçük M.D. (17) ve D.S. (17) 5 Temmuz tarihinde Kanarya Mahallesi'nde yakalandı.

10 TABANCA, 1 MİLYON LİRALIK ÇEK-SENET

Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; Sinan S.'nin ikametinden; 10 adet tabanca, M.D. isimli yaşı küçük şahsın ikametinden ise; 30 bin lira para, 1 adet kol saati, değişik bankalara ait 1 milyon değerinde çek ve senetler ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamasında; Sinan S.'nin 1 adet "Evden Hırsızlık" konusuyla ilgili aranıyor olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen araç, para, saat, çek ve senetler mağdur şahsa teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan yaşı küçük D.S. adli makamlarca serbest bırakıldı. Sinan S. ve yaşı küçük M.D. isimli şahıslar hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH