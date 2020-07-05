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    • 05.07.2020 16:56
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    • 05.07.2020 16:56
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    Son dakika: 'da 52 bin 920 adet hap ele geçirildi

    'da polis tarafından 52 bin 920 adet özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı...

    Dev uyuşturucu operasyonu: 52 bin 920 adet...

    Edinilen bilgiye göre, 'dan 'a yüklü miktarda madde sevkiyatı yapacakları bilgisi edinilen 3 şahıs yapılan operasyon neticesinde Samsun girişinde kullandıkları araçlarla yakalandılar. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 52 bin 920 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ile 9.04 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen hapın Samsun'da bu güne kadar en fazla ele geçen sentetik ecza adlı hap olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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