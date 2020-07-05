Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 4 yaşında olduğu öğrenilen Doruk T., henüz bilinmeyen bir nedenle 12. kattan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören site sakinleri olay yerine ambulans çağırdı. Ambulansla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun düşme anı sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Doruk T.'nin sitenin yeşil alanına düştüğü görülüyor. Doruk T.'nin ikiz bir kardeşi olduğu ve kardeşinin de 1 yaşında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.