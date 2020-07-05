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    • Yaşam
    • 05.07.2020 16:47
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    • 05.07.2020 16:48
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    da infial yaratan hayvanlara işkence görüntülerine Valiliği'nden açıklama

    da infial yaratan hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

    Sosyal medyada infial yaratmıştı! Açıklama geldi!

    Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

    Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

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