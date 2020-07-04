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    • 05.07.2020 06:57
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    • 05.07.2020 06:57
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    | Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı | 5 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    alınan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu haın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Temmuz il il  tahminleri...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 5 Temmuz 2020 hava durumu.

    EDİRNE 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL 24°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 21°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyon ve Uşak'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 25°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 24°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 21°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    UŞAK 19°C, 35°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 25°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 22°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 19°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 5 Temmuz 2020 hava durumu.

    ANKARA 19°C, 36°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
    Az bulutlu

    KONYA 22°C, 36°C
    Az bulutlu

    SİVAS 15°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 16°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 20°C, 33°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU 15°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 21°C, 28°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE 24°C, 30°C
    Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN 22°C, 29°C
    Az bulutlu

    TOKAT 19°C, 34°C
    Az bulutlu, parçalı bulutlu

    TRABZON 24°C, 29°C
    Parçalı ve zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

    ERZURUM 12°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 10°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 20°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 13°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 23°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
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