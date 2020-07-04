Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 5 Temmuz 2020 hava durumu.
EDİRNE 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyon ve Uşak'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 5 Temmuz 2020 hava durumu.
ANKARA 19°C, 36°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu
KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu
SİVAS 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 24°C, 30°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT 19°C, 34°C
Az bulutlu, parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık