Bugün sizi neler bekliyor? İşte 5 Temmuz 2020 Pazar günlük burç yorumları...
KOÇ:
Duygusal açıdan kendinizi güvensiz hissetseniz de ya da ilişkinizin sonunu göremiyormuş gibi bir izlenim içerisinde olsanız da olumlu haberler alabilirsiniz.Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.
BOĞA:
Bugünlerde doğru kişinin hayatınızda olmamasının yarattığı boşluk, ya da aile ilişkilerinin istediğiniz gibi gitmemesi durumundan kaynaklı olabilir. Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünseniz de, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.
İKİZLER:
Birikimleriniz ve tecrübeleriniz başkalarına da ışık tutacak. Bugünlerde gerek aşk gerek sosyal açıdan sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceksiniz. Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.
YENGEÇ:
Duygusal açıdan kendinizi biraz eksik hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmek için iyileştirme yapma ya da bitirme konusunda cesaretli... Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN:
Aşk hayatınızda atacağınız adımların sorumluluğunu almak önemli olabilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi sorumluluk almaktan kaçarken bulabilirsiniz. Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.
BAŞAK:
Günlük koşuşturmalarınızdan keyif alacağınız bir gündesiniz zira bir süredir durağandınız ve hareketin size iyi geldiğini göreceksiniz. Aklınız maddesel konularda olsa da, sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri. Gözler üstünüzde.
TERAZİ:
Yaptıklarınızın ve bazı önemli eylemlerinizin sebep-sonuç ilişkilerini fark etmeye ve şifalandırmaya çalışın. Kendinizi fark ettiğiniz bir gün yaratın. Kısa yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
AKREP:
Sık sık dışarı çıkıp hava almak isteyebilirsiniz. Olumlu bir sürece girdiğiniz için problemlerinizi çözmeyi de bırakabilir, her şeyi çözmeniz gerekmediğini fark edebilirsiniz. Jüpiter'den destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor.
YAY:
Duygusal açıdan olumlu bir sürece girmek size iyi gelecek. Bilhassa iş yerinizde kaliteli arkadaşlıklar kurmak ve dostluklar edinmek için uygun bir gün. Sistemli davrandığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçmelisiniz.
OĞLAK:
Bu işinizi de sevgi ile yapmanıza vesile olabilir. Duygusal açıdan kendinizi güçlü hissetmek, kendinizi iyi daha verimli görmek açısından önemli. Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevreniz göz ardı etmeyin.
İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz.
KOVA:
Bugünlerde aşk hayatınızda ayaklarınızın yere bastığı bir dönemden geçmektesiniz. İlişki sorumluluğunu alabilmek sizin için önemli olacak. Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız.
Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.
BALIK:
Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebileceksiniz. Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar olacak. Çalışmalarınızla takdir göreceksiniz.