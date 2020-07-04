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    • 05.07.2020 06:57
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    • 05.07.2020 06:57
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    'da : 3 yaralı

    'da iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

    Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

    'da iki grup arasında çıkan da 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Olayda, S.S, Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla kaldırıldıkları özel hastanedeki ilk tedavilerinin ardından Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanenelerine sevk edildi.

    Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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