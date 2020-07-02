Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan aile, biricik oğulları Y., Hodgkin Lenfoma kanserine yakalandı. Yapılan başarılı tedavinin ardından kurtulan Y.'in ağrıları tekrar başladı.

Tek çarenin kutusu 11 bin 200 lira olan ilaç olduğunu öğrenen aile, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. İlacın karşılanmasını talep eden baba H. A. H., "Tek isteğim ve dileğim yiğidimin iyileşmesi… Şimdiye dek size ulaşan herkese umut oldunuz" diyerek Bakan Koca'ya yardım mektubu gönderdi.

BABA MEKTUBUNDA ŞU SATIRLARI KALEME ALDI:



"Sayın Bakanım, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde herkesin umudu sizsiniz. Mesajımı okuyacağınızı umut ederek yazıyorum ve yardımlarınızı bekliyorum.

Benim 21 yaşındaki oğlum, yiğidim Y. H., Şubat 2019'da tam üniversite kaydını yaptırdığımızı sırada göğsünde kalbe ve ciğere yapışık 13 cm kitle ile Hodgkin Lenfoma'ya yakalandı. Ankara Hacettepe'de Şubat 2019'da başlayarak kemoterapi aldı. Eylül 2019'da kök hücre nakli oldu. Ocak 2020'de radyoterapi de alarak hastalıktan kurtuldu yiğidim."

SABAH/ SEMA ALİM DALGIÇ