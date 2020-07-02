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    • 02.07.2020 16:25
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    'dan oğlu için yardım istedi! İşte o duygulandıran mektup...

    ’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ailenin biricik oğulları Y., ine yakalandı. Yapılan başarılı tedavinin ardından kurtulan Y.’in ları tekrar başladı. Tek çarenin kutusu 11 bin 200 lira olan ilaç olduğunu öğrenen aile, ’dan yardım istedi. İlacın karşılanmasını talep eden baba H. A. H., “Tek isteğim ve dileğim yiğidimin iyileşmesi… Şimdiye dek size ulaşan herkese umut oldunuz” diyerek ’ya yardım çağrısında bulundu. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    Sağlık Bakanı'ndan yiğidi için yardım istedi!

    'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan aile, biricik oğulları Y., ine yakalandı. Yapılan başarılı tedavinin ardından kurtulan Y.'in ları tekrar başladı.

    Tek çarenin kutusu 11 bin 200 lira olan ilaç olduğunu öğrenen aile, 'dan yardım istedi. İlacın karşılanmasını talep eden baba H. A. H., "Tek isteğim ve dileğim yiğidimin iyileşmesi… Şimdiye dek size ulaşan herkese umut oldunuz" diyerek 'ya yardım mektubu gönderdi.

    BABA MEKTUBUNDA ŞU SATIRLARI KALEME ALDI:

    "Sayın Bakanım, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde herkesin umudu sizsiniz. Mesajımı okuyacağınızı umut ederek yazıyorum ve yardımlarınızı bekliyorum.

    Benim 21 yaşındaki oğlum, yiğidim Y. H., Şubat 2019'da tam üniversite kaydını yaptırdığımızı sırada göğsünde kalbe ve ciğere yapışık 13 cm kitle ile Hodgkin Lenfoma'ya yakalandı. Ankara Hacettepe'de Şubat 2019'da başlayarak kemoterapi aldı. Eylül 2019'da kök hücre nakli oldu. Ocak 2020'de radyoterapi de alarak hastalıktan kurtuldu yiğidim."

    SABAH/ SEMA ALİM DALGIÇ

    Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan oğlu için yardım istedi! İşte o duygulandıran mektup...
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