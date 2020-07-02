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    • Yaşam
    • 02.07.2020 10:48
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    • 02.07.2020 10:48
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    Son dakika: 'da operasyonu!

    Son dakika haberleri... 'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 50'şer ve 100'er TL'den oluşan toplam 16 bin TL sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    O ilde sahte para operasyonu!

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    İlçe merkezinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 50'şer ve 100'er TL'den oluşan toplam 16 bin TL sahte banknot ele geçirdi.

    Sahte banknotlara el koyan polis, 16 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Haberler Yaşam Son dakika: Şanlıurfa'da sahte para operasyonu!
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