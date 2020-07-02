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    • Yaşam
    • 02.07.2020 12:27
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    • 02.07.2020 12:29
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    ” yarışmasının kazananları belli oldu

    dergisi’nin, geleceğin yaşam alanlarını tasarlama vizyonu doğrultusunda işbirliği ile düzenlediği “” proje yarışmasının kazananları online olarak düzenlenen ödül töreni ile açıklandı.

    'Hayalindeki Mutfağı Tasarla'da kazanan belli oldu

    Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Hayalindeki Mutfağı Tasarla" proje yarışmasının sonuçları jüri üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen online ödül töreninde açıklandı.



    Abdurrahim Erdiril

    Öğrencilerin 'nin ankastre ve solo ürünleriyle geleceğin yaşam alanlarını tasarladığı yarışmanın birincileri, görme engelli kişilerin mutfakta yemek pişirmesini kolaylaştıracak 'Engelleri Aşan' mutfak projesiyle ve oldu. Yarışmanın ikincilik ödülünü ise esneklik kavramı ile mutfak ve ofisi bir araya getiren projesiyle Emre Suadiye aldı. Yarışma sonucunda birinciye Siemens EQ.9 connect, ikinciye ise Siemens EQ.9 Full Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi hediye edildi.



    Emre Suadiye

    Jüri üyelerini Serter Karataban, Emre Özgüder, Emre Evrenos, Hakan Kütahya, Özlem Yalım, Eda Tahmaz, Jale Kulin, Gülen Yıldız Üçler gibi mimar ve iç mimarların yanı sıra BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Hilal Eksel Merter, Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, BSH Marka Pazarlama PR ve Event Müdürü Demet Kaptanoğlu ve Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Savcı'nın oluşturduğu yarışmada kazananlar yüzlerce başvuru arasından değerlendirme sonucunda belirlendi.



    Esra Adak

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