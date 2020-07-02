KADINI SAVUNDU CEZAYI YEDİ

Bu esnada olaya müdahil olan bir kişi, polisler tarafından kadına kesilen cezaya itiraz etmek istedi. Polis, olaya müdahil olan kişiye de sosyal mesafa kuralına uymadığı gerekçesiyle kimliğini isteyip ceza kesti.