Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'de hafızlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik hazırlık eğitimleri devam ediyor. Konyalı gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalar yürüten Bilgehaneler'de 4 yıldır devam eden hafızlık hazırlık eğitimlerine bu yıl da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlkokul 4. sınıftan sonra Bilgehanelerde bir yıl boyunca hafızlık hazırlık eğitimi alan öğrenciler, girdikleri sınavı kazanmaları halinde Hafız İmam Hatip Okullarında okumaya hak kazanıyor. Bilgehanelerde bu yıl sınavlarda başarılı olan 20 öğrenci okullarını kazanarak hafızlık eğitimi almaya hak kazandı.