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    • 02.07.2020 16:29
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    • 02.07.2020 16:29
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    Son dakika: 'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu!

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın merkez Çukurova ilçesinde, serinlemek için giren kişi boğuldu.

    Serinlemek için girdiği baraj gölünde can verdi!

    'nın merkez Çukurova ilçesinde, serinlemek için giren kişi boğuldu.

    Alınan bilgiye göre, Hacı Mustafa Yıldız (28) arkadaşıyla gezmek için Topalak Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına gitti.

    Serinlemek için göle giren Yıldız'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.

    Sualtı polisinin gölden çıkardığı Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Gözyaşı döken Yıldız'ın arkadaşı, polislere, "Ona göle girmemesini söyledik ama bizi dinlemedi. Çevrede yüzenlerden yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Hepsi korkup kaçtı. Ben de yüzme bilmediğimden yardım edemedim." dedi.

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