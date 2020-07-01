Otobüs daha sonra yoluna devam etti. Otobüste bulunan 5 yolcu, şoför ve muavine ise İstanbul'da test yapılacağı ve gözetim altında tutulacakları belirtildi.

Polis ve sağlık ekipleri otobüs şoförü N.B.'yi İstanbul'a kadar yolcu indirmeden gitmesi ve kimseyle temasta bulunmaması konusunda uyardı. Otobüsün İstanbul'a gidene kadar geçtiği güzergahlarda takip edilmesi için de illere bilgilendirme yapıldı.