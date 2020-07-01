Rasimpaşa Mahallesi Ayrılık Çeşmesi Sokağında Marmaray hattı üzerinde bir kişinin gezindiğini gören vatandaşlar, bu kişinin tren hattından uzaklaşması için kendisini uyardı. Bu sırada tren hattında bakım onarım için kullanılan trenin üzerine çıkmaya çalışan kişi üzerinde 27 bin volt akım olan elektrik tellerine dokundu. Elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.