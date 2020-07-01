Günlük burç yorumları – 1 Temmuz 2020 Çarşamba





BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüp farklı hareket ediyorsunuz. Özellikle aşk ve sosyal ilişkilerde başarılı bir sürece girebilirsiniz. Sizi seven kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirseniz her şey çok iyi olur.