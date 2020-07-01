Günlük burç yorumları – 1 Temmuz 2020 Çarşamba

1 Temmuz 2020 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirdekilere sabır ve güç göstermeniz önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyorsunuz. Bu da çevrenizde fark yaratıyor. Bu aralar aşk hayatınızda güzel atılımlar yapabilirsiniz. Özellikle bekar olan Koç'lar aşk hayatınız için dua edebilir, olumlama yapabilirsiniz.
BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını göreceksiniz. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Özellikle maddi konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Paranızın katlandığı ya da bereketinizin arttığı bir gün olabilir. Sosyalleşmek için de ayrıca uygun bir gün.
İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Kısmetinizin açık ve sosyalleşmeye müsait olduğunuz bir dönemdesiniz. Kendinizi verimli hissetmek ve aşk hayatınızda olumlu sonuçlar almak mümkün.
YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. Bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz. Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getirecektir.
ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, ilgili olmalısınız. Odak noktası olmak, sevmek ve sevilmek gibi her türlü alanda iyi gelişmeler yaşayabilir, bugün kendinizi gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz.
BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüp farklı hareket ediyorsunuz. Özellikle aşk ve sosyal ilişkilerde başarılı bir sürece girebilirsiniz. Sizi seven kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirseniz her şey çok iyi olur.
TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız. Duygusal açıdan fedakarlığa açık olsanız da kendinizi özgür hissetmek isteyeceksiniz. Özgürlüğün tadını çıkarmak ve kendinizi verimli, hissetmek isteyeceksiniz.
AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu olacak. Bugünlerde kendinize iyi gelecek şeyleri daha sık yapmanız gereken, sürekli bir koşturmaca içerisinde olduğunuz bir halden geçiyor olabilirsiniz.
YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız. Bugün odağınızda hayalleriniz olabilir. Hayallerinizin katalizörlüğünde ilerlemeyi tercih edebilirsiniz. Kapalı alanlarda kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz.
OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. Bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz. Bugünlerde geleceğinizle ilgili planlar yapmak isteseniz de anda kalmayı ve dengede olmayı unutmamalısınız. Durup dinlenmeye ihtiyacınız var. Mutlu ve huzurlu olun.
KOVA: Yaratıcılığınızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden gündemde. Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı hissettiğiniz gönüllü bağlılık ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilir.
BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bekar olan Balık'lar tanıştığınız ve sizden etkilendiğini hissettiğiniz kişilere karşı bir şans vermelisiniz. Şans vermek ve aşkı denemek bile size başlı başına iyi gelecektir.