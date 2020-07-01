POLİS ÖNLEM ALDI

Polis, apartmanı tamamen tahliye ederken apartmana giriş olmaması için önlem aldı. Apartmanda Arnavutköy Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yapacağı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "İlaç sıktıktan sonra zehirlenmişler. Kalabalık bir bina, böcek ilacı sıkmışlar" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Hamile bir kadın vardı. Fenalaşmıştı. Ambulansla götürdüler" diye konuştu.