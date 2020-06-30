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    • 01.07.2020 06:59
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    | Meteoroloji'den 'ne son dakika uyarısı! | 1 Temmuz 2020 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava tahminlerine göre, 'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü etkili olacak. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Hava durumu tahminleri, İstanbul ve Bursa'da geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışın ardından yakından takip ediliyor. Sıcak havaların hafta başında artmasıyla beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 22°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 21°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 25°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 15°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 25°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 22°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 17°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT 12°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 15°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

    AMASYA 15°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 20°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 20°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 19°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 13°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 20°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 25°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
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