Nevşehir'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı
Nevşehir'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı. İleri yaşına rağmen halen meyve verdiği açıklandı. Karadut olarak bilinen bu ağacın gövde çevresinin 4 metre, boyunun 10 metre ve taç genişliğinin 16.5 metre olduğu belirlendi.
Nevşehir'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı. İleri yaşına rağmen halen meyve verdiği açıklandı. Karadut olarak bilinen bu ağacın gövde çevresinin 4 metre, boyunun 10 metre ve taç genişliğinin 16.5 metre olduğu belirlendi.