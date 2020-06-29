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    • Yaşam
    • 29.06.2020 Gazete
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    'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı

    'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı. İleri yaşına rağmen halen meyve verdiği açıklandı. Karadut olarak bilinen bu ağacın gövde çevresinin 4 metre, boyunun 10 metre ve taç genişliğinin 16.5 metre olduğu belirlendi.

    1000 yıllık
    Nevşehir'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı. İleri yaşına rağmen halen meyve verdiği açıklandı. Karadut olarak bilinen bu ağacın gövde çevresinin 4 metre, boyunun 10 metre ve taç genişliğinin 16.5 metre olduğu belirlendi.
    Haberler Yaşam Nevşehir'de 1000 yıllık karadut ağacı korumaya alındı
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