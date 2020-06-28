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    • 28.06.2020 19:03
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    • 28.06.2020 19:03
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    Son dakika: 'de 11 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'in Kemalpaşa ilçesinde 11 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı. Söz konusu adreste yakalanan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    11 farklı suçtan aranıyordu: İzmir'de yakalandı

    'in Kemalpaşa ilçesinde 11 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetini yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan B.S'nin Hamzababa Mahallesi'ndeki evine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    Söz konusu adreste yakalanan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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