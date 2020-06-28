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    • Yaşam
    • 28.06.2020 17:23
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    • 28.06.2020 17:38
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    Kayışdağı'nda korkutan ! Helikopterler bölgeye çağrıldı

    Son dakika haberleri... Kayışdağı'nda korkutan bir orman ı çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.

    İstanbul'da orman yangını!

    Son dakika gelişmesi... Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman ı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.

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