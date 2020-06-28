



Muhammet Nur Mustafa'nın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yaşananları anlatan gencin arkadaşı Muhammed El Halife, ''Buradan geçtik elbiseleri çıkardık. Ben kenarda duruyordum. Biz girme diye uyardık. Diğer arkadaşlar yüzme biliyordu ama o az biliyordu. Suya girdikten sonra ortaya kadar gittiler. O 'boğuluyorum' diye yardım istedi. Arkadaşlarım elini tutup kurtarmaya çalıştı ancak bir şey yapamayınca sudan çıktı. O da gözden kayboldu'' dedi.