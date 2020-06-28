Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için dereye giren Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile oğulları Abdullah (9) ve Mahmut (10), yaşamlarını yitirdi.
Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Kıvrım Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarından yürüyerek ilerleyen Hakan Gürbüz (27), iddiaya göre su üzerinde hareketsiz 2 kişiyi gördü. Suya girip, müdahale bulunan Gürbüz, hayatlarını kaybettiğini anlayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında bir ceset daha su üzerine çıktı. Cesetlerin, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ekrem Hammadi ile oğulları Abdullah ve Mahmut olduğu tespit edildi. Olay yerine Cumhuriyet savcısı da gelerek, cesetler üzerinde incelemede bulundu.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Olayı haber alan ailenin yakınları, Kıvrım Deresi'ne geldi. Gözyaşı dökerek, cesetlere yaklaşmaya çalışan grubu, jandarma ekipleri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerin ardından sudan çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
SURİYELİ MUHAMMET, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
Olay, saat 16.30 sıralarında Gökçehüyük Göleti'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla gölete gelen Muhammet Nur Mustafa, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte suya girdi. Suda bir süre yüzdükten sonra 3 arkadaşı, boğulma tehlikesi geçirince çıkmaya çalıştı. O sırada Muhammet Nur Mustafa da, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşı elini tutup kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca sudan çıktı.
Suya batan genç, gözlerden kayboldu. Arkadaşları jandarma ve itfaiye ekilerine haber verdi. Konya kent merkezinden gelen itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu gencin ansız bedeni sudan çıkartıldı. Haberi alıp olay yerine gelen aile üyeleri fenalaştı. Aileye sağlık görevlileri müdahale etti.
Muhammet Nur Mustafa'nın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşananları anlatan gencin arkadaşı Muhammed El Halife, ''Buradan geçtik elbiseleri çıkardık. Ben kenarda duruyordum. Biz girme diye uyardık. Diğer arkadaşlar yüzme biliyordu ama o az biliyordu. Suya girdikten sonra ortaya kadar gittiler. O 'boğuluyorum' diye yardım istedi. Arkadaşlarım elini tutup kurtarmaya çalıştı ancak bir şey yapamayınca sudan çıktı. O da gözden kayboldu'' dedi.