Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.06.2020 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2020 09:10
    ABONE OL

    Günlük burç yorumları – 28 Haziran 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Haziran 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    28 Haziran 2020 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Sezgilerimizi istediğimiz alanda kullanabileceğimizi çevremize ispat etmeliyiz. Bugün iletişim konusunda hızlı hareket ediyor olmanız, gününüzü iyi kurgulamanıza neden olacak. İstekler artıyor.

    BOĞA: Yaşamı olduğu gibi kabullenen, oyunu kurallarına göre oynayan kişilerdensiniz. Zarif kişiliğiniz altında, güçlü bir karakter yatıyor. Bugün sizin için değerli dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.

    İKİZLER: Duygularınızı mantığınızla birleştirmede başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerin, aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal.

    BUGÜN: Bugün ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket etmekle kişisel bireyselliğinizi ortaya koyacaksınız.

    ASLAN: Aşkta duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Çevrenizde ilginç ve özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kalbi dolu olanlar için, daha ilginç bir gün. Sosyal etkinlikleriniz güçlü.

    BAŞAK: Oldukça hareketli bir gün. Duygularınızın doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerinizde yoğun talep altında kalacağınız kesin. Girdiğiniz ortamlarda karşı cins etkiniz altında kalacak.

    TERAZİ: Kendine değer veren bir kişiliğiniz olmasına rağmen; asıl sahip olduğunuz değerlerde sahiplenici olamıyorsunuz. Bugün karşı karşıya kaldığınız her olay karşısında, iyi bir düşünme yetisine sahipsiniz.

    AKREP: Yaşamınızı kuruntular zinciri haline getirmenizde üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmeler de taraf değilsiniz. Aksine yapıştırıcı gibisiniz. Çevrenin sözlerine dikkat.

    YAY: Bilinçaltınıza çok baskı yapıyorsunuz. Tüm çalışmalar için yeterli enerjiye sahipsiniz ama başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden, içsel dengenizde bazı zorlanmalar biraz da sizin hatanız.

    OĞLAK: Geçmişin küskünlüklerini bir kenara bırakın ve yeniden yaşamanız gereken konuları onlarla bir karma yaparak kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün karşılaştığınız her olay sizde gerginlik yaratıyor.

    KOVA: Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Dikkat çekici davranma konusunda engel tanımıyorsunuz. Başarınız biraz da soysal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişecek.

    BALIK: Duygusal konularda derin kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle paylaştığınız yoğun duygularla zor anlar yaşıyorsunuz. Onun çalışma temposunun yüklü olmasıyla zaman kargaşası yaşıyorsunuz.

    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları – 28 Haziran 2020 Pazar
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri