ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Pazar) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı