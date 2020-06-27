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    • 28.06.2020 06:51
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    | Bugün hava nasıl olacak? 'den o illere uyarısı! il il hava durumu tahminleri

    Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları, ’nun kuzeydoğusu ile Odu, ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde .

    Meteoroloji hava durumu tahminleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından takip ediliyor. Haziran ayınında etkili olan sağanak yağışların ardından özellikle İstanbul ve Bursa'da bugün yağmur yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. İşte, Meteoroloji'nin paylaştığı 28 Haziran il il hava durumu raporu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Odu, Artvin ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 17°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 20°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 17°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 18°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 23°C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 23°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 29°C
    Az bulutlu

    MUĞLA 22°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 22°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 25°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 19°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 31°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 19°C, 31°C
    Az bulutlu

    YOZGAT 12°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 12°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 16°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU 11°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK 17°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Pazar) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA 17°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 20°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 20°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 22°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 12°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 17°C, 31°C
    Az bulutlu

    VAN 13°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 26°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 28 Haziran il il hava durumu tahminleri
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