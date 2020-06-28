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    • Yaşam
    • 28.06.2020 11:14
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    • 28.06.2020 11:14
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    'de lokantaya ! Yaralılar var

    ’in ilçesinde lokantada oturan müşterilere yapıldı, 4 kişi yaralandı. Polis faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Tarsus’ta lokantaya silahlı saldırı!

    Olay, ilçeye bağlı 2707 sokak üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokanta çorba içen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D. (32) adlı arkadaşlara yoldan geçen 33 PRG plakalı otomobilden silahla ateş açıldı. İ.Ö.A. H.K. ve H.K. çeşitli yerlerinden silahla yara alırken, O.D. ise yere düşme neticesinden yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 Acil Servisi tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelinin olmadığı öğrenilirken, olay failleri yakalanması için çalışma devam ediyor.

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