Tanzanya'da yaşayan Saniniu Laizier adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen iki tanzanit taşı buldu. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyükleri olduğu belirtilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları Tanzanya Madencilik Bakanlığı'na satan Laizier, 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin Türk Lirası) kazandı. 30'dan fazla çocuğun babası olan Laizier, "Yarın büyük bir parti olacak. Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Hala inanamıyorum" dedi.