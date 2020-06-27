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    • Yaşam
    • 27.06.2020 Gazete
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    Tanzanya'da madenci bulduğu tanzanit taşıyla milyoner oldu

    Tanzanya'da yaşayan adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen iki tanzanit taşı buldu. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyükleri olduğu belirtilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları 'na satan Laizier, 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin ) kazandı.

    Bir taşla 23 milyon lira
    Tanzanya'da yaşayan adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen iki tanzanit taşı buldu. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyükleri olduğu belirtilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları 'na satan Laizier, 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin ) kazandı. 30'dan fazla çocuğun babası olan Laizier, "Yarın büyük bir parti olacak. Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Hala inanamıyorum" dedi.
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