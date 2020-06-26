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    • 27.06.2020 06:38
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    • 27.06.2020 06:40
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    'den o illerimiz için uyarısı | 27 Haziran

    haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde .

    Meteoroloji'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 27°C

    Az bulutlu

    MANİSA °C, 36°C

    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 32°C

    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 30°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 29°C

    Az bulutlu

    KIRŞEHİR °C, 30°C

    Az bulutlu

    KONYA °C, 30°C

    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 32°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 24°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 28°C

    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

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