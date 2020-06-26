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    • 26.06.2020 22:35
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    • 26.06.2020 22:39
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    Takıntılı aşıklara kötü haber! suçuna bir de buradan bakın

    Ayrılmak istemediği sevgilisine çeşitli hediyeler göndererek rahatsız etmeye devam eden savcılığa ihbar edilince şaşırtıcı bir karar verildi. Savcılık in sadece fiziken olmadığını bu şekilde de kadınların tacize uğradığını belirten bir dava açtı.

    Cinsel taciz suçuna birde buradan bakın

    'da ayrıldığı sinin peşini bırakmaması ardından savcılığa başvurarak yardım isteyen genç kadının çığlına savcılık umut oldu. hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

    Olay geçtiğimiz günlerde 'te yaşandı. 37 yaşındaki Nur H., isimli genç kadın Recep Ç., ile sevgiliydi. Bir müddet birliktelik yaşadıktan sonra çift anlaşamadıkları gerekçesiyle ayrılmaya karar verdi. İddiaya göre sevgilisinin kendisini terk etmemesini isteyen genç adam eski sevgilisi Nur H.'ye çeşitli hediyeler göndermeye devam etti.

    SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Genç adamın peşini bırakmayacağını anlayan Nur H., savcılığa başvurarak yardım istedi. Takıntılı sevgilisinin cezalandırılmasını isteyen genç kadının ihbarının ardından olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Saplantılı sevgilinin olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

    "CİNSEL TACİZ VÜCUT BULMADAN DA GERÇEKLEŞEBİLİR"
    Genç adam söz konusu hediyelerin kendisinin gönderdiğini ancak amacının sevgilisi ile son kez konuşmak olduğunu beyan edip, suçlamaları reddetti. Savcılık '' suçunun vücut bulmadan gerçekleştiği gerekçesiyle mağdur kadının rahatsız edilmesiyle bile tacize maruz kaldığını belirtip Recep Ç.'nin 3 yıla kadar hapsini isteyerek dava açtı.

    ATAKAN IRMAK / SABAH

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