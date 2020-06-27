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    • 27.06.2020 07:09
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    • 27.06.2020 07:09
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    Son dakika: İstanbul 'de trafik sı: 1 ölü, 2 yaralı

    Son dakika haberine göre İstanbul 'de ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

    Güneşli-İkitelli yönünde çalışma olması nedeniyle trafik akışının karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlandığı yolda, Adnan Türkmen yönetimindeki, içerisinde bir yolcunun bulunduğu 34 TJT 89 plakalı ile yönetimindeki 22 UK 565 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüler Türkmen ve Yılmaz'ı kurtardı. Sağlık ekipleri 55 yaşındaki taksi şoförü Türkmen'in hayatını olay yerinde kaybettiğini belirledi.

    Yaralı yolcu ve Doğa Yılmaz, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    ya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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