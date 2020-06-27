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    • 27.06.2020 07:57
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    • 27.06.2020 07:57
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    Son dakika: 'de a sokak ortasında !

    Son dakika haberi... 'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı ı darbetti. Genç kızın gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

    Genç kıza sokak ortasında darp!

    Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.



    Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.



    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.



    Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de genç kıza sokak ortasında darp!
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